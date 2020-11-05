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السليمانية.. وفاة 11 مصاباً بكورونا وتدهور حالة 44 آخرين

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-05T19:55:02+0000
السليمانية.. وفاة 11 مصاباً بكورونا وتدهور حالة 44 آخرين

شفق نيوز/ اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، يوم الخميس، ان 11 مصابا بفيروس كورونا المستجد كوفيد19 توفوا خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، فيما تم ارسال 40 مصابا جديدا الى المستشفيات للعلاج، وهناك 44 مصابا تدهورت صحتهم وهم الان تحت العناية الطبية المركزة.

ونشرت المديرية جدولا عن احصاءات المصابين بالفيروس اشار الى ان مستشفى الشهيد هيمن استقبل الخميس 27 مصابا، و9 في مستشفى طاهر والي بك و2 في مستشفى آسا و2 في مستشفى الشهيد آسو، لافتا الى المجموع الكلي للمصابين الباقين في المستشفيات وصل الى 204 مصابين ويستخدم 178 مصابا منهم الاوكسجين للتنفس. 

واوضح الجدول ان 44 مصابا يخضعون للعناية الطبية المركزة، فيما هناك 25 مصابا تحت جهاز cepap، فيما خرج 30 مصابا من المستشفى.

وبحسب الجدول نفسه فان 11 مصابا توفوا جراء المرض خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.


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