السليمانية.. وفاة أول طفل مصاب بالاسهال تناول "أدوية عشبية"

شفق نيوز/ اعلنت ادارة مستشفى جمال احمد رشيد التخصصية للاطفال بمحافظة السليمانية، اليوم السبت، عن وفاة طفل بعد اصابته بالاسهال، قبل وصوله الى المستشفى.

وقال مدير المستشفى الدكتور بشدار عبد الله، في تصريح صحفي ورد الى وكالة شفق نيوز، إن "طفلاً بين 3 و 4 سنوات توفي، اليوم، بسبب اصابته بالاسهال والقيء في الايام الاخيرة".

وأضاف أن "الطفل كان يعاني من الإسهال والقيء والجفاف، إلا أن ذويه قاموا باعطائه أدوية عشبية ولم يتم عرضه على طبيبب مختص، ما أدى الى وفاته".

واليوم السبت، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اتخاذها إجراءات جديدة للوقاية من مرض "الكوليرا"، مشيرة الى التنسيق مع الوزارات المعنية لمراقبة الأماكن العامة في الأسواق والمطاعم ومصادر مياه الشرب.

وفي وقت سابق اتخذت السلطات اجراءات احترازية ضمنها منع الاسواق والمطاعم من بيع واستخدام الخضروات التي تعتمد زراعتها على المياه الثقيلة، وفرض رقابة مشددة على بيع الالبان.

ونهاية ايار الماضي، اعلنت مديرية صحة محافظة السليمانية، عن انتشار موجة من "الإسهال والقيء" بين السكان، بينهم 40٪ من الأطفال لأسباب مختلفة بينها الإصابة بجائحة كورونا، فيما قدمت مجموعة نصائح للوقاية منه.

وقدمت مديرية صحة السليمانية توصيات يجب اتباعها للوقاية من الإسهال وهي "غلي الماء ، قبل استخدامه للشرب، وتخزين الطعام في الثلاجة، وغسل الفواكه والخضروات جيداً قبل تناولها، وغسل يدي الاطفال بشكل متكرر ، خاصة بعد استخدام المرحاض، وتنظيف المراحيض والحمامات، وعدم استخدام المناشف والأكواب والملاعق بشكل مشترك، وتجنب تناول الطعام في الخارج ، وخاصة على العربات، وطهي اللحوم والأطعمة جيداً".