السليمانية.. وفاة وحالات تسمم بعد تناول "فطر سام"

شفق نيوز/ نقل مصابين في حادث سابق في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر طبي، يوم السبت، بوفاة شاب وإصابة ثلاثة آخرين بحالات تسمم متفاوتة الخطورة، إثر تناولهم فطراً برياً ساماً في ناحية شاربازير ضمن حدود محافظة السليمانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن أربعة شبان نقلوا إلى المستشفى بعد تعرضهم لتدهور صحي حاد نتيجة التسمم، مبيناً أن أحدهم ويدعى شيروان جبار، وهو متزوج ولديه طفل، فارق الحياة متأثراً بمضاعفات الحالة.

وأضاف أن جثة المتوفى وصلت إلى دائرة الطب العدلي في السليمانية لاستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة.

وأشار المصدر إلى أن أحد المصابين يرقد حالياً في العناية المركزة نظراً لخطورة وضعه الصحي، فيما وصفت حالة الشابين الآخرين بالمستقرة والأفضل مقارنة بالمصاب الثالث.

ودعت الجهات الصحية المواطنين إلى توخي الحذر وعدم جمع أو تناول الفطر البري مجهول المصدر، لما قد يسببه من حالات تسمم خطرة قد تؤدي إلى الوفاة.