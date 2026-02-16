السليمانية.. وفاة معتمر كوردي وانقاذ فتاة من العنف الأسري

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت جهات رسمية في محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، تسجيل حالتي وفاة وإنقاذ منفصلتين، إحداهما لمعتمر كوردي في المدينة المنورة، والأخرى لفتاة من ذوي الاحتياجات الخاصة تعرضت للعنف الأسري في ناحية سيد صادق.

وأفاد مكتب الحج والعمرة في محافظة السليمانية بوفاة المعتمر محمد قادر حمد (79 عاماً)، من أهالي قضاء بازْيان، فجر اليوم في المدينة المنورة أثناء أدائه مناسك العمرة، ضمن وفد كان يرافقه أفراد عائلته.

وذكر المكتب، في بيان، أن الفقيد كان برفقة زوجته ونجله واثنتين من بناته، مشيراً إلى أنه تقرر دفنه في المدينة المنورة، مع تقديم التعازي إلى ذويه.

وفي حادثة أخرى، أعلنت مديرية شرطة السليمانية إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 26 عاماً من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعد تعرضها للعنف والاحتجاز في ظروف غير إنسانية داخل منزل والدها في ناحية سيد صادق.

وذكرت المديرية أن معلومات وردت إلى مركز شرطة سيد صادق بشأن وجود الفتاة غير القادرة على المشي، تعيش في مكان يفتقر إلى أدنى مقومات الحياة، دون شروط صحية أو وسائل تدفئة خلال فصل الشتاء.

وأضافت أنه بعد إبلاغ قاضي التحقيق واستحصال الموافقات القانونية، باشرت مفارز الشرطة بإنقاذ الفتاة واعتقال والدها، ويدعى (س. غ. أ) من مواليد 1977، حيث جرى توقيفه بقرار قضائي وفق المادة (7) من قانون مناهضة العنف الأسري، ولا تزال التحقيقات مستمرة.

وبينت المديرية أنه تم، بإشراف مباشر من الشرطة وقرار قضائي، تسليم الفتاة إلى أحد أقاربها بكفالة مؤقتة لحين حسم القضية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات مشابهة، ولا سيما ما يتعلق بالعنف الأسري.