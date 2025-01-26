السليمانية.. وفاة عامل إثر سقوطه من مبنى قيد الإنشاء

شفق نيوز/ لقي عامل بناء مصرعه في حادث مأساوي، يوم الأحد، إثر سقوطه من ارتفاع شاهق أثناء عمله في أحد مواقع البناء بمنطقة مايوركا سيتي في السليمانية.

وقال سامان نادر مدير طوارئ السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "الحادث وقع أثناء قيام العامل بمهام البناء في موقع بمنطقة مايوركا سيتي، حيث انزلقت قدماه ليسقط من أحد الطوابق المرتفعة".

وأضاف نادر؛ أن "العامل يبلغ من العمر 27 عاماً، وهو من أهالي السليمانية ويدعى "محمد علي كريم"، مبيناً أن "فرق الإسعاف وصلت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، إلا أن العامل فارق الحياة متأثراً بجروحه".

وأشار إلى أن "الجهات الأمنية باشرت تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث والتأكد من مدى التزام الموقع بمعايير السلامة المهنية المطلوبة لحماية العمال".

ويثير هذا الحادث تساؤلات حول إجراءات السلامة في مواقع البناء، حيث تتكرر مثل هذه الحوادث في ظل تنامي المشاريع العمرانية في إقليم كوردستان.

في المقابل، قال ناشطون، لوكالة شفق نيوز، إن "هناك ضرورة لتطبيق معايير صارمة لضمان سلامة العمال والحد من الحوادث المأساوية".