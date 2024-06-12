السليمانية.. وفاة عامل باندلاع حريق إثر انفجار منظومة غاز داخل بناية تجارية (صور)

شفق نيوز/ أفاد شاهد عيان، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في إحدى البنايات التجارية في مدينة السليمانية بسبب انفجار منظومة غاز، مما أدى الى وفاة عامل.

وقال الشاهد لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق اندلع عند الساعة الـ9 و20 دقيقة صباحاً في حي (آشاتي) بالسليمانية"، موضحاً أنه "كان بسبب إجراء عمليات صيانة في خزان لزيت الغاز و المخصص لتشغيل المولدة الرئيسية للبناية كون البناية جديدة ولم يصلها التيار الكهربائي لغاية الآن".

واوضح ان "أسطوانة غاز موجودة في أعلى البناية، انفجرت مما أدى إلى وفاة العامل الذي كان ينوي إجراء صيانة لخزان زيت الغاز ونقله الى الطب العدلي بعد وصول فرق الدفاع المدني بوقت قياسي لمكان الحادث".

وبين الشاهد أن "فرق الدفاع المدني استخدمت آليات خاصة لإجراء الاخلاء واطفاء النار من أعلى البناية بعد أن قامت أجهزتها ومنسوبو المرور والشرطة بقطع الطرق المؤدية لمكان الحادث".

بدوره قال مدير الدفاع المدني في السليمانية العميد ديار إبراهيم، في تصريحات لعدد من الصحفيين في مكان الحادث، بينهم مراسل وكالة شفق نيوز أن الحادث وقع بسبب عدم التزام أحد العمال بضوابط السلامة في العمل، كونه قام بإجراء عمليات لحام خزان وقود وهذا لا يجوز بتاتا، مشيرا الى ان الحادث كان بسبب انفجار خزان الوقود وليس بسبب انفجار اسطوانات الغاز.

وأضاف أن الحادث تسبب بوفاة عامل واحد وقد أدى الحريق إلى بعض الأضرار البسيطة في سطوح البنايات المجاورة لكن تم السيطرة عليها بدون ضرر بعد وصول فرق الدفاع المدني بوقت قياسي، مشيرا إلى أن البناية كانت جديدة ولا يوجد فيها أحد.