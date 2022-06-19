السليمانية.. وفاة سجينين لإصابتهما بالكوليرا والمحافظة تجابه الوباء بعدة قرارات

شفق نيوز/ اتخذت اللجنة العليا لمكافحة وباء الكوليرا في السليمانية، يوم الاحد، خمسة قرارات لمواجهة الوباء الذي تفشى في المحافظة، فيما توفي سجينان يعتقد إصابتهما بالكوليرا في سجن السليمانية.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان محافظ السليمانية هفال أبو بكر ترأس اجتماعاً بحضور الدوائر الصحية والجهات ذات العلاقة، وتم خلاله المصادقة على تشكيل اللجنة العليا لمكافحة وباء الكوليرا برئاسة المحافظ، وتم اتخاذ خمسة قرارات ووضع خطة لمواجهة الوباء.

وتصمنت القرارات منح صلاحيات اللجنة العليا لرؤساء الوحدات الادارية وتكليف لجان فرعية، وكذلك منح الصلاحيات للجان المشتركة في القائممقاميات والدوار الصحية والاسايش والشرطة لمواجهة اي مخالفة صحية، كما قررت اللجنة الطلب من وسائل الاعلام والمؤسسات الحكومية ورجال الدين التعاون مع أعضائها.

واختتمت اللجنة قراراتها بالطلب من الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان ووزارتي المالية والصحة من الجانبين بتخصيص ميزانية طارئة لمكافحة الوباء.

بدوره اعلن مدير سجن اصلاح الكبار في السليمانية، سوران باجلان، عبر وكالة شفق نيوز، وفاة نزيلين نتيجة الاسهال والقيء في السجن، متوقعاً أن يكونا مصابان بالكوليرا.

الى ذلك، أوعز المدير العام لدائرة الإصلاح الاجتماعي في إقليم كوردستان، احسان عبد الرحمن سليمان، بتعليق زيارة الموقوفين والمحكومين في اصلاحيات السليمانية بشكل وقتي من اجل حمايتهم من الاصابة بالكوليرا.

وجاء في كتاب رسمي بتوقيع سليمان، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، ان زيارة اصلاحيات السليمانية تم تعليقها لفترة مؤقتة، موضحا ان القرار جاء من أجل حماية حياة المحكومين وإبعادهم عن الاصابة بمرض الكوليرا.