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السليمانية.. وعود بعدم رفع سعر بيض المائدة أكثر من سعره الحالي

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-24T10:37:05+0000
السليمانية.. وعود بعدم رفع سعر بيض المائدة أكثر من سعره الحالي

شفق نيوز / أكد مدير الرقابة والتجارة في السليمانية ضمن إقليم كوردستان، سوران عبد الغفور، يوم السبت، أن أصحاب مزارع الدواجن وعدوا بعدم زيادة السعر أكثر من السعر الحالي.

وقال عبد الغفور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سعر بيض المائدة ارتفع في السوق منذ أيام عدة وزادت كل علبة 17 ألف دينار عن السعر القديم، لكن وبعد لقاء أصحاب مزارع الدواجن وعدوا بعدم زيادة السعر أكثر من الحالي".

وأضاف أن "قبل أسبوع، كان سعر صندوق البيض يتراوح من 48 إلى 50 ألف دينار، والآن ارتفع السعر إلى 65 ألف دينار، بسبب تراجع إنتاج البيض في مزارع الدواجن وحظر الاستيراد وعدم تلبية الطلب المحلي".

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