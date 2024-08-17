السليمانية.. ورشة عمل حول أهمية الانتخابات والمشاركة السياسية (صور)

شفق نيوز/ عُقدت في السليمانية، يوم السبت، ورشة عمل للتوعية بالانتخابات والمشاركة السياسية، بحضور الأطراف السياسية وخبراء في مجال السياسة والانتخابات.

وقال ساسان لطيف رئيس منظمة العمل للتوعية والتطوير لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذه الورشة التي حضرها ممثلو الأطراف السياسية ومختصون في مجال الانتخابات هو للتوعية بأهمية الانتخابات ومنظمات المجتمع المدني والمهتمين بالشأن الانتخابي".

وشدد على أنه "كلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير أن المسيرة الديمقراطية تسير على نهج سليم في البلد الذي يعقد فيه الانتخابات، سواء كانت انتخابات نيابية أو بلدية".

وبين أنه "يجب أن تعمل النخب السياسية ومنظمات المجتمع المدني على ترسيخ مبادئ الديمقراطية وأن تحرص على نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، لضمان تعزيز الديمقراطية النابعة من إختيار الشعب لنوابه وممثليه، في برلمان كوردستان".

وأكد أن "الصوت الانتخابي يستطيع أن يقلب الموازين السياسية إذا نظمت الانتخابات وفقاً للشروط القانونية والدستورية التي يحددها القانون والدستور، ولذلك عدم المشاركة الانتخابية في بعض البلدان يعكس عدم ثقة الشعب في النظام، وفي التزام النواب تجاهه".