السليمانية وحلبجة.. إضراب في مؤسسات حكومية بسبب تأخر الرواتب

شفق نيوز/ أعلن موظفو عدد من المؤسسات الحكومية في محافظتي السليمانية وحلبجة ضمن إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إضراب شامل بسبب تأخر صرف رواتبهم.

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز أن موظفي مديرية جوازات السليمانية وعدد من موظفي مديرية الصحة في حلبجة قرروا التوقف عن تقديم الخدمات للمواطنين بشكل كامل.

يأتي هذا الإضراب في ظل استياء الموظفين من تأخر صرف رواتب شهري تموز وآب، على الرغم من دخول شهر أيلول.

في سياق متصل، عقد ممثلو الكورد في الحكومة والبرلمان العراقي اجتماعًا مساء أمس في بغداد، بحضور رئيس الجمهورية لطيف رشيد، لمناقشة أزمة تأخير الرواتب، وقد تقرر خلال الاجتماع تكثيف الضغط على الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لهذه المشكلة.