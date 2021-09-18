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السليمانية وحلبجة تشرع بتزويد السيارات بمادة البنزين المرسلة من بغداد

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-18T08:20:53+0000
السليمانية وحلبجة تشرع بتزويد السيارات بمادة البنزين المرسلة من بغداد

شفق نيوز/ وصلت الكميات المقررة من مادة البنزين إلى محافظتي السليمانية وحلبجة حيث تم توزيعها على 10 محطات تعبئة الوقود، ويمكن أيضا لسائقي السيارات التزود منها.

ووصلت تلك الكميات من البنزين إلى المحافظتين ليلة أمس من وزارة النفط الاتحادية وشرعت المحطات العشر صباح اليوم السبت بتزويد السيارات بسعر 690 دينارا عراقيا للتر الواحد، وفقا لمراسل وكالة شفق نيوز.

ووافقت وزارة النفط الاتحادية نهاية شهر آب/ أغسطس على تزويد محافظات إقليم كوردستان بـ1080 متر مكعب من البنزين يوميا للحد من إرتفاع الأسعار والأزمة الحاصلة في الإقليم.

وقررت الوزارة توزيع تلك الكمية من منتوج البنزين حسب الحصص وهي كالاتي: أربيل 360 متر مكعب، السليمانية 360 متر مكعب، دهوك 216 متر مكعب، حلبجة 144 متر مكعب.

أعلن محافظ السليمانية هفال ابو بكر، عن وصول الوجبة الأولى من البنزين من العاصمة بغداد، إلى المحافظة، أمس الجمعة.

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