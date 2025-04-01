السليمانية وجهة العراقيين في العيد.. فنادق ممتلئة وأجواء مثالية (صور)

شفق نيوز/ استقبلت مدينة السليمانية، أفواجاً كبيرة من السياح خلال عيد الفطر، مع توقعات بزيادة الأعداد في الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت مديرية السياحة في المحافظة.

وقال كوران قادر، المتحدث الرسمي باسم مديرية السياحة في السليمانية، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "أعداد السياح في تزايد مستمر، خاصة خلال اليوم الثالث من العيد في الإقليم، والذي يمثل اليوم الثاني من العيد في المحافظات الوسطى والجنوبية".

وأضاف قادر، أن "السياح يصلون إلى السليمانية عبر منافذ عربت وتاسلوجة، إضافة إلى مطار السليمانية الدولي"، مشيراً إلى أن "تزايد الأعداد يعود إلى إعلان معظم المحافظات العراقية يوم أمس كأول أيام العيد، حيث تنشغل العائلات عادة بالاحتفالات المحلية في اليوم الأول، فيما تتوجه أعداد كبيرة منهم إلى الإقليم في اليوم الثاني".

وأشار قادر، إلى أن "الإحصاءات الرسمية تشير إلى دخول عدد كبير من السياح إلى الإقليم منذ الـ 27 من آذار/ مارس وحتى اليوم"، موضحاً أن "النسبة الأكبر من السياح القادمين إلى السليمانية هم من المحافظات العراقية، يليهم السياح القادمون من إيران، الذين يدخلون عبر منفذ عربت ومطار السليمانية الدولي".

وأضاف أن "العديد من الشركات السياحية تسهل وصول السياح إلى السليمانية بفضل اعتدال مناخها وجمال تضاريسها، إلى جانب التسهيلات المقدمة، ما يجعلها وجهة مفضلة خلال العطلات والمواسم السياحية".

وفيما يتعلق بالإحصاءات الرسمية، أكدت المديرية أنه "سيتم جمع البيانات الخاصة بالسياح الوافدين من 27 آذار/ مارس وحتى 5 نيسان/ أبريل، مع توقعات بزيادة الأعداد خلال الأيام القادمة، خاصة مع العطلة الرسمية التي أعلنتها الحكومة العراقية".

كما أوضح قادر، أن "70% من الفنادق السياحية في السليمانية تعمل بكامل طاقتها، ما يعكس عدم وجود أي معوقات في توفير أماكن الإقامة أو الخدمات السياحية".

وأكد أن "فرق الدعم السياحي منتشرة في كافة المواقع السياحية والمراكز الرئيسة لتقديم التسهيلات والمساعدة الفورية، إلى جانب تخصيص فرق رقابية لضمان تقديم الخدمات بأفضل مستوى".