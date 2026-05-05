السليمانية.. هجوم مسيّر يستهدف مخيماً لعوائل المعارضة الكوردية الإيرانية

شفق نيوز- السليمانية

أفادت دائرة الأمن في إقليم كوردستان ومقرها السليمانية، اليوم الأربعاء، بوقوع قصف على مخيم "سورداش" والذي تقطنه عوائل من المعارضة الكوردية الإيرانية ضمن قضاء "بيبان" في المحافظة.

وذكرت الدائرة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه في تمام الساعة 11:35 من مساء يوم الثلاثاء الموافق 5/5/2026، تم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرتين مسيّرتين.

وأضاف أن الهجوم لم يسفر أي خسائر بشرية، فيما لم ترد تفاصيل إضافية بشأن حجم الأضرار المادية أو الجهة المنفذة.