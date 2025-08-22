السليمانية.. هجوم ثانٍ في دباشان مع تصاعد الاشتباكات في لاله زار

شفق نيوز- السليمانية

قالت مصادر محلية إن هجوماً ثانياً وقع صباح الجمعة في منطقة دباشان بمدينة السليمانية، بينما استمرت اشتباكات عنيفة في محيط فندق لاله زار حيث يتحصن لاهور شيخ جنكي، المطلوب بموجب مذكرة توقيف قضائية.

وأضافت المصادر لوكالة شفق نيوز أن الهجوم وقع بطائرة مسيرة هي الثانية على منزل لطالباني، في دباشان رافقها إطلاق نار كثيف من قبل القوات الأمنية التي تمكن من إسقاطها بالقرب من موقع الاستهداف.

وبموازاة ذلك قال مراسل وكالة شفق نيوز، إن تعزيزات أمنية وصلت الى محيط فندق لاله زار، مع تصاعد حدة الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من بدء عملية أمنية واسعة شاركت فيها قوات مكافحة الإرهاب والكوماندوز وآسايش الاتحاد الوطني الكوردستاني، لتنفيذ أمر توقيف بحق شيخ جنكي، ما أدى إلى مواجهات مسلحة في السليمانية أسفرت عن قتلى وإصابات.