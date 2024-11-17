السليمانية.. أهالي مجمع ئاوين يحتجون ضد "ساحة بيع الحيوانات" مطالبين بنقلها

شفق نيوز/ نظم العشرات من سكان مجمع ئاوين في السليمانية، مساء اليوم الأحد، وقفة احتجاجية بالقرب من مجمعهم السكني، مطالبين الجهات الحكومية بنقل ساحة بيع الحيوانات التي تقع بالقرب من منازلهم، بسبب الأضرار الصحية التي يتعرضون لها جراء وجودها.

وفي مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، صرح محمد عبدالله، ممثل سكان المجمع، بأن سكان المنطقة يواجهون مشاكل صحية مستمرة نتيجة وجود ساحة بيع الحيوانات، حيث أشار إلى أن "وجود هذه الساحة قرب مجمعنا السكني تسبب في انتشار الأمراض والفيروسات التي انتقلت إلينا ولعوائلنا".

وأضاف عبدالله، أنه "منذ عام 2015، تقدم سكان مجمع ئاوين بعدد من الطلبات إلى حكومة السليمانية لحل هذه المشكلة، ولكن دون جدوى"، موضحًا أن مطالبهم تشمل "نقل ساحة بيع الحيوانات إلى موقع بعيد عن المناطق السكنية أو حتى شراء الحكومة للمنازل المتضررة وتحويل الموقع إلى مكان نموذجي لبيع الحيوانات".

وأوضح عبدالله أن "الوضع أصبح لا يطاق بالنسبة للسكان"، مشيرًا إلى أن "الأمراض والفيروسات التي تنقلها الحيوانات في هذه الساحة قد أصبحت تهدد صحة الجميع، وخاصة الأطفال وكبار السن".

وقال عبدالله: "نحن نطالب بتوفير بيئة صحية وآمنة لنا ولأسرنا، ولا يمكننا تحمل الوضع الحالي أكثر من ذلك".

وقد توافد عدد من الأهالي إلى مكان الوقفة الاحتجاجية يطالبون بحل فوري لمشكلتهم، معبرين عن استيائهم من غياب الحلول من قبل السلطات المحلية، مؤكدين أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى يتم تحقيق مطالبهم.

وتجدر الإشارة إلى أن قضية ساحة بيع الحيوانات في مجمع ئاوين ليست الأولى من نوعها في السليمانية، حيث شهدت مناطق أخرى في المدينة احتجاجات مماثلة في السنوات الماضية بسبب تأثير هذه الساحات على الصحة العامة.