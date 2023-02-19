السليمانية.. أهالي "تو سبي" يحتجون على إجراءات "أمنية" وموظفو البطاقة التموينية يعتصمون

شفق نيوز/ تظاهر مواطني منطقة "تو سبي" في السليمانية اليوم الأحد، احتجاجاً على الإجراءات المتخذة بحقهم من قبل الأجهزة الأمنية بخصوص مساكنهم التي لم تقم السلطات الحكومية بتمليكها لهم.

وقال كاك سامان وهو أحد مواطني منطقة تو سبي لوكالة شفق نيوز، إن "معاناتهم حول مساكنهم التي تتعامل السلطات الحكومية معها على اساس انها تجاوز تمتد لـ13 عاماً".

ويضيف، "إننا طالبنا ومنذ سنوات باتخاذ الإجراءات القانونية لتمليكنا مساكننا أسوة بباقي المناطق لكن السلطات المعنية وبالخصوص بلدية السليمانية لم تكن لها اذان صاغية لمطاليبنا وبين الحين والآخر نتعرض لضغوطات من قبل الأجهزة الأمنية بحجة تجاوزنا على هذه المساكن".

وطالب سامان رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني بـ"التدخل لحل هذه المشكلة".

وهدد المحتجون بـ"اللجوء الى التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم".

في السياق، أعلن موظفو دائرة البطاقة التموينية في السليمانية إضرابهم عن الدوام بسبب حرمانهم من حوافز الحصة الغذائية.

وأشار مراسلنا الى وجود اتفاق بين وزارة التجارة الاتحادية ووزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان بأن يتم توزيع مبالغ الحصة التموينية على موظفي دائرة البطاقة التموينية وشركة توزيع المواد الغذائية إلا أن عملية الاستفادة تنحصر فقط بموظفي شركة توزيع المواد الغذائية وحرمان موظفي دائرة البطاقة التموينية منها.