السليمانية.. ندوة لمناقشة مخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع (صور)

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة السليمانية، اليوم السبت، ندوة توعوية حول مخاطر الإدمان على المخدرات وطرق الوقاية منها وآثارها السلبية على الفرد والمجتمع، فيما أوصى القائمون عليها بضرورة أخذ كل فرد في المجتمع دوره للحد من انتشار هذه الآفة.

وقالت سكرتير منظمة تطوير المرأة في كوردستان بخشان محمد في حديث لوكالة شفق نيوز إن "الندوة تناولت معرفة ماهية المخدرات، ومفهوم الإدمان عليها وأسبابها ومضارها وآثارها السلبية واعراض الشخص المدمن وتأثير المخدرات على الفرد والمجتمع".

وأضافت أن "الندوة جاءت ضمن جهود تفعيل الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات ومنع انتشارها والإدمان عليها والوقاية منها عبر نشر التوعية بآثارها الصحية والاجتماعية والاقتصادية على الفرد والمجتمع".

وبينت محمد ان "الندوة أقيمت بحضور ممثل عن اسايش السليمانية وصحة السليمانية وباحث اجتماعي"، مبينة أن "القائمين على الندوة أوصوا بضرورة أن يأخذ كل فرد في المجتمع دوره للحد من انتشار هذه الآفة وتشديد العقوبات بحق المتاجرين بها والمروجين لها بما يتناسب وهذه الجريمة مع ضرورة اخذ منظمات المجتمع المدني دورها في التوعية حول مخاطر المخدرات".

وأكدت ان "الإحصائيات المتوفرة فإن تهريب وتعاطي المخدرات في إقليم كوردستان آخذ في الارتفاع وهذا إنذار خطير لمجتمعنا.

وتعمل حكومة إقليم كوردستان بجديةٍ شديدة وعلى نطاق واسع، للقضاء على هذا التهديد الخطير ومكافحته، وتبذل كل الجهود لمنع انتشاره بشكلٍ أكبر.