السليمانية.. ندوة لتعزيز التعاون الامني والمجتمعي لمحاربة المخدرات

شفق نيوز- السليمانية

نظم "تجمع العائلة الفني"، يوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في السليمانية، ندوة علمية تحت عنوان "المواد المخدرة خطر حقيقي على الحياة"، لمناقشة دور منظمات المجتمع المدني في رفع الوعي وتعزيز المبادرات للحد من انتشارها.

وقال رئيس التجمع، ريبوار محمد، لوكالة شفق نيوز، إن "الهدف من هذه الندوة هو تعزيز العلاقة بين منظمات المجتمع المدني والجهات الأمنية، من أجل مكافحة آفة المخدرات التي باتت تهدد المجتمع بشكل جدي، وعقدت بحضور عدد من المتخصصين وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأمنية".

وأوضح أن "محافظة السليمانية تُعد من أقل المحافظات في إقليم كوردستان والعراق من حيث نسبة تعاطي المخدرات"، مشيرًا إلى أن "آليات المعالجة والتعامل مع هذه الظاهرة في السليمانية تتم بأسلوب أكثر مهنية وعلمية مقارنة بالمناطق الأخرى".

وأضاف، "نحن هنا اليوم لنؤكد أن محاربة المخدرات مسؤولية جماعية، وإذا ما تُركت هذه الآفة دون مواجهة، فإنها ستطال جميع فئات وأفراد المجتمع دون استثناء".

من جهته، أكد آرام حاجي، الخبير القانوني والباحث في مديرية مكافحة المخدرات التابعة لمؤسسة أمن إقليم كوردستان، لوكالة شفق نيوز، أن "الندوة ركزت على ضرورة إشراك المجتمع في عملية مكافحة المخدرات، لأن هذه المهمة لا تقتصر على المؤسسات الحكومية فحسب".

وشدد حاجي على أن "منظمات المجتمع المدني يقع على عاتقها دور رئيس في رفع الوعي العام بمخاطر المواد المخدرة وانعكاساتها السلبية"، معتبرًا أن "مثل هذه المبادرات تمثل خطوة إيجابية لتعزيز التعاون بين الجهات الأمنية والمدنية لمواجهة هذا التهديد".

واختُتمت الندوة بتوصيات تدعو إلى استمرار التعاون بين المؤسسات كافة، وتكثيف الحملات التوعوية، وتوحيد الجهود في سبيل بناء مجتمع خالٍ من المخدرات.