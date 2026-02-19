السليمانية.. ندوة أكاديمية لبحث مستقبل اللغة الكوردية في العصر الرقمي (صور)

شفق نيوز- السليمانية

نظم المعهد التقني في كوردستان، يوم الخميس، ندوة علمية بعنوان "اللغة الكوردية بين الأصالة والثورة التكنولوجية"، بمشاركة عدد من الأكاديميين والمختصين، وبحضور مسؤولين حكوميين ومهتمين بالشأن اللغوي والتقني، لبحث واقع اللغة الكوردية في ظل التحولات الرقمية المتسارعة.

وقال عمر حسن، رئيس "ديجيتال ميديا" ومنسق الندوة لوكالة شفق نيوز، إن "الندوة تهدف إلى تسليط الضوء على واقع اللغة الكوردية في البيئة الرقمية، ومناقشة التحديات التي تواجهها، إلى جانب استعراض الفرص التي توفرها التكنولوجيا الحديثة لدعمها وتطويرها".

وأضاف أن "التحول الرقمي فرض واقعاً جديداً على مختلف اللغات، بما فيها اللغة الكوردية، الأمر الذي يتطلب تطوير محتوى رقمي حديث، وتعزيز حضور اللغة في التطبيقات والمنصات الإلكترونية، بما يواكب متطلبات العصر".

وأشار حسن إلى أن "تعزيز مكانة اللغة الكوردية رقمياً يتطلب تعاوناً بين المؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والمؤسسات الإعلامية، والعمل على تطوير أدوات تقنية تدعم استخدامها في مجالات التعليم والإعلام والتواصل الرقمي".

وبيّن أن "تنظيم مثل هذه الندوات يسهم في فتح نقاش علمي حول مستقبل اللغة الكوردية، ويعزز الجهود الرامية إلى ضمان حضورها واستمراريتها في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة".

وشهدت الندوة مشاركة محافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى جانب الأستاذ ناصري رزازي، والأستاذ ريبوار ملانبي، وتينا محمد ناسري، حيث تناول المشاركون أهمية مواكبة اللغة الكوردية للتطورات التقنية، وسبل دعمها عبر الوسائل الرقمية الحديثة.