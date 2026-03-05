السليمانية.. نداء عاجل لوقف ارتفاع أسعار الأعلاف

شفق نيوز- السليمانية

طالبت جمعية مربي الدواجن في السليمانية، يوم الخميس، بضرورة فتح تحقيق ومتابعة جدية لقطاع إنتاج الأعلاف، داعية إلى تدخل حكومي لوقف ارتفاع أسعار الأعلاف.

وقال رئيس الجمعية ناظم عبدالله الجاف في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مربي الدواجن تعرضوا خلال الفترة الماضية لأزمة اقتصادية بسبب التراجع المستمر في أسعار الدجاج الحي داخل قاعات الإنتاج"، مبيناً أن "أسعار الدجاج تتجه نحو الانخفاض في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأعلاف المنتجة في معامل تصنيع الأعلاف ارتفاعاً متواصلاً".

وأضاف أن "جمعية مربي الدواجن توجه نداءً إلى حكومة إقليم كوردستان وجميع الجهات المعنية، ولاسيّما أجهزة مراقبة الأسواق، بضرورة فتح تحقيق ومتابعة جدية لقطاع إنتاج الأعلاف"، لافتاً إلى أن "أسعار الأعلاف في المعامل المحلية ارتفعت بشكل ملحوظ، في حين بقيت أسعار الدجاج مستقرة وتميل إلى الانخفاض".

وأشار الجاف إلى أن "تكلفة العلف تشكل نحو 70% من تكلفة إنتاج كل كيلوغرام من الدجاج"، موضحاً أن "أسعار الأعلاف ارتفعت خلال أيام قليلة بنحو 100 ألف دينار، وما تزال تتجه نحو الارتفاع بشكل يومي".

وأكد أن "مراقبة أسعار الأعلاف وتحديد سعر مناسب لمربي الدواجن يمكن أن يشكل عاملاً مهماً للحفاظ على استمرار إنتاج الدجاج محلياً"، محذراً من أن "الأوضاع الحالية تتسبب بخسائر كبيرة لقطاع الدواجن والمربين".