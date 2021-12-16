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السليمانية: نحو 80% من المعلمين لم يتلقوا لقاح كورونا وينبغي للحكومة توضيح الإجراءات

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-12-16T07:38:11+0000
السليمانية: نحو 80% من المعلمين لم يتلقوا لقاح كورونا وينبغي للحكومة توضيح الإجراءات

شفق نيوز/ صرّح المدير العام لمديرية تربية السليمانية دلشاد عمر يوم الخميس بأنه وعلى الرغم من فتح عدد كبير من المراكز التلقيحية لكنه للأسف لم يستجب المعلمون والتدريسيون للمطالب في الحصول على اللقاح.

وقال عمر للصحفيين اليوم، إن 9 آلاف معلم تلقوا اللقاح من بين ما مجموعه 42 الفا، مبينا أي أنه ومنذ انطلاق حملة التطعيم ولغاية الآن لم يُقبل سوى 21% من المعلمين على أخذ اللقاح ولا يمكننا إجبارهم.

وتابع بالقول إن حكومة إقليم كوردستان تقول إنها تتعامل مع الموظفين الذي لا يقبلون على التطعيم بموجب قانون الترقية، وهذا الأمر يحتاج تفسيرا لكيفية التعامل لأننا مترددون في اتخاذ الإجراءات لأن معظم المعلمين لم يتلقوا اللقاح".

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