السليمانية.. نحو 10 آلاف حالة ولادة  خلال 2025

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، تسجيل قرابة 10 آلاف حالة ولادة في المحافظة خلال عام 2025.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى ولادة 9,848 طفلاً في المستشفى التعليمي للولادة بمدينة السليمانية خلال العام الماضي، موضحة أن عدد الذكور بلغ 5,096 طفلاً مقابل 4,752 من الإناث.

وأضاف البيان، أن 5,528 حالة ولادة جرت بشكل طبيعي دون تدخل جراحي، فيما سُجلت 4,320 حالة ولادة عبر العمليات القيصرية.

وأوضح أن المستشفى التعليمي للولادة استقبل خلال عام 2025 42,723 مراجعاً، من بينهم 13,101 مريض تم إدخالهم إلى المستشفى وتلقوا الرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت صحة السليمانية إلى تسجيل 179 حالة ولادة توائم ثنائية و9 حالات ولادة توائم ثلاثية خلال العام الماضي، ما يعكس حجم الضغط والوتيرة العالية للعمل في المستشفى.