السليمانية.. نجاح أول عملية كبرى لزراعة نخاع العظم في العراق

شفق نيوز- السليمانية

أعلن مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية، ياد النقشبندي، يوم الأحد، نجاح أول عملية كبرى لزراعة نخاع العظم على مستوى العراق، مؤكداً أن العملية أُنجزت مجاناً لمريضة رغم أن تكلفتها خارج إقليم كوردستان تصل إلى نحو 140 ألف دولار.

وقال النقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن العملية تُعد الأولى من نوعها على مستوى العراق، وقد أُجريت بنجاح داخل مركز زراعة نخاع العظم في السليمانية، مبيناً أن المريضة تعافت من المرض خلال فترة قياسية، في إنجاز طبي وصفه بالنوعي.

وأضاف أن المركز استقبل منذ افتتاحه 523 حالة مرضية من مختلف المحافظات العراقية، موضحاً أن 40‎% من المراجعين فقط هم من أهالي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، فيما توزعت النسبة المتبقية على محافظات أخرى، بينها محافظات الوسط والجنوب.

وأشار إلى أن المركز أجرى 128 عملية زراعة نخاع عظم لمرضى من محافظة أربيل، و36 عملية لمرضى من دهوك، إضافة إلى 99 عملية لمرضى قدموا من محافظات الوسط والجنوب، في مؤشر على اتساع نطاق الخدمات التي يقدمها المركز على مستوى العراق.

وأوضح النقشبندي، أن 40‎% من ملاكات المركز الصحية يعملون بصفة متطوعين ولا يتقاضون رواتب من وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، لافتاً إلى أن المركز لا يحظى بدعم يُذكر من الحكومتين الاتحادية أو الإقليمية، رغم الإنجازات التي يحققها في علاج مرضى السرطان.

ودعا مدير مستشفى هيوا، رئيس حكومة إقليم كوردستان ووزير الصحة في الإقليم إلى "زيارة المركز والاطلاع ميدانياً على حجم الخدمات التي يقدمها للمواطنين من مختلف مناطق العراق وإقليم كوردستان"، مشدداً على أن "هذه الإنجازات تستوجب دعماً أكبر لضمان استمرار تقديم الخدمات الطبية المتخصصة وتطويرها".