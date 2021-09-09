السليمانية.. أنباء تتحدث عن صدور أمر اعتقال بحق فاروق مصطفى

شفق نيوز/ افاد مصدر في محافظة السليمانية يوم الخميس بصدر امر القاء قبض بحق رجل اعمال في اقليم كوردستان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن هناك أنباء عن صدور أمر إلقاء القبض على رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى في السليمانية.

واضاف المصدر؛ أن قوات اسايش وشرطة السليمانية تحاصر مصطفى في مكتبه الشخصي.

وكان مصدر مطلع افاد يوم الخميس باقتحام قوة أمنية خاصة معمل الأسمنت في بلدة طاسلوجة التابعة لمحافظة السليمانية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن قوة من الفرقة الذهبية و"الكوماندوز" التابعة لشيخ جعفر شيخ مصطفى القيادي في الاتحاد الوطني نائب رئيس اقليم كوردستان صادرت معدات وآليات معمل إنتاج الأسمنت في طاسلوجة.

ووفقا للمصدر فإن المعمل تابع لنجل رجل الأعمال الكوردي المعروف فاروق ملا مصطفى.ولفت إلى أن معلومات أولية تفيد بأن نجل فاروق ملا مصطفى أحد المقربين من لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك (المعزول) للاتحاد الوطني.

وقال إن ذلك جاء بناءً على حملة أطلقها رئيس الحزب بافل طالباني تحت مسمى الإصلاح في أركان الحزب.