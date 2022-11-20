السليمانية.. ناشطون ينظمون وقفة احتجاجية ضد "العدوان" التركي ويطالبون بمقاضاة انقرة دولياً

شفق نيوز/ نظمت مجموعة من منظمات المجتمع المدني وناشطين مدنيين في محافظة السليمانية، يوم الاحد، وقفة احتجاجية ضد استمرار القصف التركي على أراضي كوردستان العراق وسوريا.

وقال الناشط المدني بختيار محمد في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تكرار الاعتداءات التركية على مناطق تواجد الشعب الكوردي دليل واضح على العداء الدفين للنظام التركي تجاه الكورد".

وأضاف، "نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية في جميع أنحاء العالم برفض تلك الانتهاكات".

ودعا الناشطون الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الى "مقاضاة ومحاسبة تركيا على اعتدائها الدموية بحق الشعب الكوردي".

وفجر اليوم الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تنفيذ مقاتلاتها لغارات جوية على معاقل حزب العمال الكوردستاني والأجنحة المحلية الموالية له شمالي سوريا والعراق.

وذكرت الوزارة أن، "العملية تهدف لضمان أمن الحدود ومنع أي هجمات إرهابية تستهدف الشعب التركي والقوات الأمنية واجتثاث الإرهاب من جذوره، عبر تحييد التنظيمات الإرهابية "بي كي كي/كي جي كي/ واي بي جي" وغيرها".

ولاحقاً قصفت الطائرات التركية، قرى ( انديزه، وزراكلي، وقلاتوكان، وجبال اسوس) في جبال قنديل بمحافظة السليمانية.