السليمانية.. ناشطون يحتجون على اعتقال سائقي سيارات الأجرة ويقدمون مجموعة مطالب

شفق نيوز/ نظم عدد من الناشطين المدنيين ومنظمات المجتمع المدني في السليمانية، يوم الاحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة السليمانية للمطالبة بإطلاق سراح سائقي سيارة الأجرة الذين تم اعتقالهم الثلاثاء الماضي، فيما قدموا عددا من المطالب للسلطات.

وقال المتحدث باسم المحتجين عثمان زانداني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "نظمنا هذا اليوم هذه الوقفة بسبب وجود طرق ممنهجة لتضييق الحريات وخير دليل على هذا الكلام هو منع إقامة مؤتمر صحفي بمناسبة الذكرى السنوية لفاجعة الأنفال في بارك ازادي، وكذلك مضايقة واعتقال بعض سواق سيارات الأجرة خلال نشاطهم المدني للمطالبة بتقليل أسعار الوقود ، فضلا عن مضايقة العمال في مطالبتهم لحقوقهم".

واضاف عثمان، ان "كل تلك المضايقات هي مخالفة للقانون و الدستور و منافية لحقوق الإنسان وهي تعدٍ واضح على الحريات". يشار الى القوات الأمنية اقدمت عصر الثلاثاء الماضي الموافق (31-5-2022)، على اعتقال عدد من سواق سيارات الأجرة الذين تظاهروا لمدة يومين للمطالبة بتقليل أسعار البنزين ودعمها حكوميا.

وطالب المحتجون خلال الوقفة الاحتجاجية التي حضرها مراسل شفق نيوز بمجموعة من المطاليب وهي ، اطلاق سراح المعتقلين من سواق سيارات الأجرة، ومنع تدخل اي قوة أمنية أو مدنية في النشاطات المدنية باستثناء ( شرطة النشاطات المدنية) ، إضافة إلى منع مظاهر التضييق على حريات التعبير وحرية التظاهر والمطالبة بالحقوق .

واختتم المحتجون وقفتهم بتأييد مطاليب سواق سيارات الأجرة بتقليل سعر البنزين إلى ( 500 ) دينار للتر الواحد و تخصيص (6) محطات حكومية لهم، كما تضامنوا مع سواق الأجرة في أربيل ودهوك الذين تظاهروا خلال اليومين الماضيين للمطالبة بتقليل الأسعار.

وبدوره؛ أكد رئيس مجلس محافظة السليمانية اليوم الاحد ازاد محمد أن قضية سواق سيارات الأجرة في طور التحقيق وسيتم إطلاق سراحهم بعد إتمام التحقيق.