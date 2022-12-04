السليمانية.. ناشطات كوردستانيات يحددن أسباب تزايد العنف ضد النساء ويضعن طرق المعالجة

شفق نيوز/ حددت ناشطات من محافظة السليمانية اليوم الاحد، أسباب تزايد العنف ضد المرأة في اقليم كوردستان، ووضعن جملة من الحلول لتلك الظاهرة.

وقالت الناشطة والصحفية هوراز احمد لوكالة شفق نيوز؛ إن "من الضروري في الوقت الحالي توحيد عمل منظمات حقوق المرأة للاستعداد جماعيا للحد من العنف"، مضيفة، "إذا رجعنا إلى السنوات القليلة الماضية، فنجد أن العنف ضد المرأة زاد بشكل كبير في جميع أنحاء كوردستان ،حيث نرى أن النساء يتعرضن للعنف من قبل السلطات ويعانين من عدم المساواة ، لهدا يجب أن يكون لدينا موقف موحد من أجل تعزيز القانون وخفض العنف وايقافه".

ولفتت هوراز إلى، طريقة منع العنف وأكدت أنه "من أجل الحد من العنف ضد المرأة، يجب أن نزيد من وعي جميع أفراد المجتمع وخصوصا شريك المرأة الرئيسي وهو الرجل". وأكدت هوراز، أنه "من الضروري العمل على الحد من هيمنة الأفكار الذكورية في المجتمع".

فيما رأت الناشطة المدنية الصحفية ليلى طه، أن زيادة العنف ضد المرأة يعود إلى أسباب اجتماعية وعادات وتقاليد وأعراف، اضافة الى عدم وجود اقتصاد مستقل للمرأة".

وقالت ليلى لوكالة شفق نيوز، إن "وعي المجتمع يجب أن يكون بحجم التحديات التي يتعرض لها فبدون وجود امرأة تنعم بحقوقها فمن غير الممكن ان يتعافى المجتمع ويحصل على كامل حقوقه".

وتنطلق حملة مناهضة للعنف في إقليم كوردستان، لمدة 16 يوماً كل عام في 25 نوفمبر، يوم مكافحة العنف ضد المرأة.

وتنظم خلال هذه الأيام الـ16، المنظمات النسائية أنشطة مختلفة مثل الندوات والاجتماعات يتحدثنّ عن التوعية فيما يخص العنف.