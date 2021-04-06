السليمانية.. مؤسسة صحية تتوقع انحسار الإصابات بكورونا نهاية رمضان المقبل

شفق نيوز/ توقعت مؤسسة صحية في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، استمرار الموجة الجديدة من فيروس كورونا حتى نهاية شهر نيسان الحالي.

وقال مدير المستشفى الجمهوري في محافظة السليمانية داهات حويزي لوكالة شفق نيوز؛ إن "حالات الاصابة بالفيروس ترتفع يوما بعد آخر"، مشيرا إلى استمرار الموجة الى اخر شهر نيسان أو بداية أيار المقبل، ونتوقع انحسار الموجة في نهاية شهر رمضان المقبل".

وطالب حويزي الجميع بـ"ارتداء الكمامات الوقائية واتباع التعليمات الصحية بغسل اليدين دائما وعدم الاختلاط، والذهاب الى مراكز فحص الفيروس إذا شعرت بأي أعراض للمرض حماية لك ولعائلتك وللناس وحتى لا يصل المرض الى جميع أجزاء الجسم ووضع العلاج الصحيح لدرء الخطر".