السليمانية.. مؤتمر لتعزيز التفاهم بين المكونات ومراجعة بنود الدستور الخاصة بحقوقهم

شفق نيوز- السليمانية

أقامت مؤسسة "ماس" في السليمانية، يوم السبت، مؤتمراً موسعاً بمشاركة ممثلين عن مختلف مكونات المجتمع العراقي من جميع المحافظات، بهدف تعزيز التقارب المجتمعي والوطني ومراجعة التحديات التي تواجه تنفيذ بنود الدستور المتعلقة بحقوق المكونات.

وقال المشرف على المشروع كاروان حمه صالح، لوكالة شفق نيوز، إن "المؤتمر يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المكونات العراقية على المستويات الفكرية والاجتماعية والوطنية، من خلال مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ مواد الدستور الخاصة بحقوق المكونات".

وأوضح صالح، أن "الدستور العراقي لا يحتوي على أخطاء قانونية، لكن توجد تحديات جدية في تنفيذ بعض مواده، خصوصاً ما يتعلق باستحقاقات المكونات"، مشيراً إلى أن "المؤتمر خُصص لبحث هذه التحديات ووضع حلول عملية لمواجهتها".

وأضاف أن "المؤتمر تضمن ثلاثة محاور رئيسية تناولت الرؤى والتحديات والحلول، من أجل تعزيز الانسجام المجتمعي والتواصل بين جميع مناطق العراق"، مؤكداً أن "السبيل إلى مواجهة التحديات يكمن في تعزيز الوعي بالتعايش السلمي وضمان حقوق جميع المكونات ضمن إطار دولة واحدة، تقوم على أسس التعددية والفيدرالية".

ولفت إلى أن "الحلول المقترحة يجب أن تصدر عن المكونات أنفسهم، وأن يتشارك الجميع في وضع رؤية موحدة لمعالجة المشكلات الوطنية"، مضيفاً أن "المؤتمر شهد حضوراً واسعاً من شخصيات سياسية وممثلين عن نخب المجتمع من مختلف المحافظات".

وأشار إلى أنه "من المقرر أن تُختتم أعمال المؤتمر مساء اليوم بإصدار توصيات مكتوبة من ممثلي المكونات، ليتم رفعها لاحقاً إلى الجهات المعنية في مجلس النواب والحكومة الاتحادية"، مؤكداً أن "هذا المؤتمر يمثل باكورة نشاطات مستقبلية تنظمها المؤسسة، تهدف إلى دعم الديمقراطية وضمان الحقوق الدستورية لجميع المكونات العراقية".