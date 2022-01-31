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السليمانية.. مؤتمر لاحتواء التوترات بشأن منصب رئيس الجمهورية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-31T09:16:54+0000
السليمانية.. مؤتمر لاحتواء التوترات بشأن منصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ عقدت منظمة السلام والخير الدولية، يوم الاثنين، مؤتمرا في السليمانية بحضور عدد من وسائل الإعلام وناشطين مدنيين لمناقشة ملف رئاسة الجمهورية وتوحيد الصف الكوردي.

وقال زيرك محمد ممثل المنظمة خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز إن المرحلة الحالية تتطلب وحدة الصف الكوردي أكثر من أي مرحلة ماضية وتتطلب من الجميع تقبل الآخر.

واضاف أن "من المهم على الأطراف الكوردية إنهاء التوترات الإعلامية التي قد تنعكس سلبا على واقع الحياة في الاقليم، ويجب أن تتفق الأطراف على مرشح واحد يذهبون به إلى جلسة السابع من شباط المقبل".

كما طالبوا بأن "يكون المثقفين والكتاب دورا في تخفيض حدة التوتر الحاصل وترطيب الاجواء بما يتلاءم ومتطلبات المرحلة".

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