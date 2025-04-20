السليمانية.. مؤتمر دولي للطاقة المتجددة بمشاركة 122 بحثاً

شفق نيوز/ انطلقت، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الثالث للطاقة المتجددة في مدينة السليمانية، بمشاركة أكاديمية وعلمية شملت أكثر من 122 بحثاً ودراسة من مختلف دول العالم.

وقال عضو اللجنة المشرفة على المؤتمر البروفيسور دياري علي، لوكالة شفق نيوز، أن "المؤتمر يهدف إلى دراسة واقع الطاقة الجديدة في المنطقة والعالم، بمشاركة أكثر من 122 بحثاً ودراسة علمية مقدمة من باحثين وخبراء من مختلف أنحاء العالم".

وأوضح علي، أن "المؤتمر سيتناول ثلاثة محاور رئيسية، يديرها أساتذة مختصون من جامعات دولية مرموقة، إلى جانب مشاركة واسعة من الجامعات العراقية والكوردستانية، فضلاً عن خبراء وأكاديميين من دول عدة".

وأضاف أن "أعمال المؤتمر ستستمر لمدة يومين، يجري خلالهما مناقشة جميع البحوث والدراسات المقدمة، على أن يتم في ختام الفعاليات تقديم جملة من المقترحات والتوصيات إلى الجهات المتخصصة بالطاقة الجديدة، سعياً لتحسين واقع الطاقة في المنطقة والعالم".