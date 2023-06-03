السليمانية.. مؤتمر تعريفي لـ"دليل الصحة والسلامة المهنية" في كوردستان  (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية اليوم السبت، مؤتمر للتعريف وتوزيع أول دليل خاص بالصحة والسلامة المهنية من قبل شركة (ڤیپاینر) في مجال الهندسة والمشاريع.

وقال مراسل مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية؛ إن المؤتمر انطلق مساء اليوم في فندق "غراند ميلينيوم" وسط السليمانية بحضور وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان ومحافظ السليمانية و المدراء العامون وعدد من رؤساء الشركات و المستثمرين.

وأوضح المهندس جعفر عمر ممثل الشركة في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز؛ أن الدليل الخاص بالسلامة والصحة المدنية في مجال مشاريع البناء والهندسة المدنية تم إعداده من قبل شركة (ڤیپاینر) في مجال الهندسة والمشاريع .

واضاف ان الهدف من الدليل هو الاستفادة في تنفيذ المشاريع لتقليل خسائر العمل ،مشيرا لوجود ضرورة اتباع إرشادات الدليل في مواقع العمل لتفادي حوادث ومخاطر العمل.

وطالب جعفر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كوردستان العمل على تطبيق هذا الدليل في جميع مواقع العمل في كوردستان.

فيما أكد المهندس الاستشاري اميد حاجي فتاح في تصريح لوكالة شفق نيوز إن هذا الدليل يمثل رسالة للعاملين وللمقاولين وللمهندسين وللمستثمرين مفادها ان السلامة ضرورية في مواقع العمل لأسباب فنية و علمية كثيرة وكذلك للحصول على الجودة العالية في العمل والمحافظة على الموارد البشرية التي تعد الركيزة الأساسية لأي مشروع.

وأوضح أنه يجب التفكير بمرتكزات سلامة العمل أول شيء في اي مشروع سواء كان هندسيا او اي مشروع اخر، مؤكد أن هذا الدليل سيوزع على كل المصانع والمشاريع في كوردستان ويحتوي في كل جزء منه على على مجال معين من العمل.

وعن دوافع تاليف هذا الدليل بين حاجي ان زيادات الحوادث في مشاريع العمل هي من دفعت مختصين بتأليف هذا الدليل

وبدوره بين نوزاد المهندس وهو مهندس كيماوي في وزارة الصناعة في إقليم كوردستان في حديثه لمراسل وكالة شفق نيوز انه يوجد في الإقليم قانون العمل رقم (73) لسنة 1987

هو قانون جيد اجري عليه تعديلات كثيرة لصالح العمال مرحبا ، ويوحد في العراق قانون عمل جديد سُنَّ في عام 2015 رقم (5) يحتوي على فقرات جيدة تخص السلامة والصحة المهنية للعمال داخل أماكن العمل.

وأضاف أن أبرز المشكلات التي تواجه السلامة والصحة المهنية هي مشاريع البناء الأفقي وذلك بسبب عدم تطبيق مبادئ السلامة المهنية في تلك المشاريع.

واعلنت مؤسسة صوت العمال في كوردستان في وقت سابق، عن إحصائيات ضحايا العمال.

وقال مهدي رسول رئيس تحرير مؤسسة صوت العمال في كوردستان خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز أنه بسبب غياب قوانين السلامة والصحة في أماكن العمل وغياب القوانين الضامنة لحقوق العمال تتزايد سنويا حجم ضحايا الأسرة العمالية في كوردستان.

واضاف انه خلال 16 شهرا تم تسجيل 79 ضحية من الأسرة العمالية للأسباب آنفة الذكر، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 59 حالة وفاة للعمال في كوردستان في الفترة من (1-1-2022 ولغاية 31-12-2022) ، وكانت على النحو التالي ، أربيل 24 ضحية والسليمانية 21 ضحية، ودهوك 9 ضحايا وحلبجة 5 ضحايا.

أما عن عدد الضحايا خلال بداية هذا العام فقد بين رسول أنه خلال الفترة من (1-1-2023 ولغاية 28-4-2023) تم تسجيل 20 حالة في مدن كوردستان وكانت على النحو التالي أربيل 5 عمال ، والسليمانية 6 عمال، و دهوك عاملين وحلبجة عامل واحد وفي المدن الكوردستانية خارج الاقليم 6 عمال.