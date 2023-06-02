السليمانية.. مؤتمر تعريفي بأول مصنع للمستلزمات الطبية غير الدوائية في الإقليم والعراق

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية، اليوم الجمعة، مؤتمراً للتعريف بمصنع (ميديكال لايف) للمستلزمات الطبية غير الدوائية، وفيما أكدت مديرية صحة المحافظة الى دعمها هذه المشاريع، قال مدير المصنع إن منتجاته تغطي أغلب مناطق الإقليم وعدداً من المحافظات بينها العاصمة بغداد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية إن المؤتمر أقيم في فندق تايتنك وسط السليمانية، بحضور وزراء من حكومة الإقليم ورئيس مجلس المحافظة ومسؤولين حكوميين وممثلي مؤسسات صحية من السليمانية وبعض المناطق العراقية الأخرى".

وقال مدير عام الصحة في محافظة السليمانية صباح هورامي خلال كلمة له في المؤتمر إن "المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية والادارة المحلية في المحافظة تدعم هكذا مصانع وتدعم القطاع الخاص خصوصاً تلك المصانع التي تهتم بإنتاج مستلزمات صحية وطبية محلية".

من جهته قال سيف سعيد مدير عام مصنع (ميديكال لايف) في حديث لوكالة شفق نيوز إن "المصنع وفر أكثر من (120) فرصة عمل لأهالي منطقة بيرمگرون، شمالي شرق السليمانية".

واضاف ان "فكرة انشاء المشروع بدأت في العام 2018 للاهتمام بإنشاء الأدوات الصحية غير الأدوية وتوفير عناء الاستيراد على المؤسسات الصحية من خارج البلاد"، مؤكداً أن "المعمل ينتج الآن المستلزمات الطبية المصنوعة من الاقمشة غير المنسوجة".

وأشار سعيد إلى أن "منتجات المصنع تغطي أغلب مناطق كوردستان وبغداد و ديالى وصلاح الدين ونينوى وعددا من المحافظات العراقية الأخرى"، مبينا أن "مواصفات الإنتاج المحلي في المصنع تخضع لمعايير الجودة العالمية".