السليمانية.. موظفون كورد يحذرون من تصعيد شامل بسبب تأخر الرواتب

شفق نيوز/ حذرت الهيئة العامة للمعلمين والموظفين الغاضبين في إقليم كوردستان، يوم الخميس، من تصعيد شامل ومؤثر إذا استمرت أزمة تأخير الرواتب، مؤكدة أنها لن تقبل بأقل من تسلم الرواتب المتأخرة للأشهر الثلاثة الماضية ومعالجة المشكلة عبر البنوك الفيدرالية.

يأتي ذلك، بعد مرور أكثر من 70 يوماً على تأخير رواتب الموظفين الكورد، حيث انتقدت الهيئة في بيان لها ما وصفته بـ"سياسات السلطة "، معتبرة أن الجهات المعنية لم تعلن حتى الآن قوائم رواتب شهر أكتوبر، ورغم اقتراب موعد إعداد قوائم رواتب ديسمبر.

وأضافت: "يتوجب على السلطات فوراً توزيع رواتب شهري أكتوبر ونوفمبر، والكف عن المماطلة واستخدام أساليب التلاعب والوعود الكاذبة، وهذه السياسات تدمر حياة الموظفين، ولن ننساها أو نتغاضى عنها".

وأكدت الهيئة أنها ستقوم بتكثيف فعالياتها الاحتجاجية وتصعيد نشاطاتها خلال الفترة المقبلة، داعية الموظفين إلى الوقوف بصلابة لمنع تكرار سيناريو حجز ثلاثة رواتب من العام الماضي.

وتابعت البيان: "سندعم المقاطعات والعصيان السلمي المدني بعيدا عن العنف، وسنعمل على تنظيم احتجاجات متنوعة لإيصال صوتنا بقوة"، مشيرة إلى أنها "ستبدأ ضغطاً جديداً وشاملاً على السلطات في بغداد وأربيل، ولن تقبل بأقل من صرف الرواتب عبر البنوك الفيدرالية لضمان الشفافية والعدالة".

وأنهت الهيئة بيانها بتحذير صريح من تداعيات التأخير المستمر في صرف الرواتب، مؤكدة أن التصعيد هذه المرة سيكون واسع النطاق ومؤثراً على جميع المستويات إذا لم يتم تلبية مطالبهم المشروعة.

ويعاني إقليم كوردستان منذ سنوات من أزمة مالية خانقة أثرت على انتظام دفع رواتب الموظفين، نتيجة الخلافات السياسية والاقتصادية مع الحكومة المركزية في بغداد، وتأخر الرواتب أصبح قضية متكررة أثرت على حياة مئات الآلاف من العاملين وعائلاتهم، مما دفع النقابات والهيئات العمالية إلى تصعيد احتجاجاتها بشكل متزايد.