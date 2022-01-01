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السليمانية.. مواجهات مسلحة بين الاسايش ومطلوبين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-01-01T21:07:12+0000
السليمانية.. مواجهات مسلحة بين الاسايش ومطلوبين

شفق نيوز/ وقعت مساء يوم السبت مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الداخلي "الاسايش" وعدد من المطلوبين في محافظة السليمانية، وفق مصدر أمني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "قوات الاسايش، وخلال تنفيذ امر قضائي بحق ثلاثة متهمين في منطقة رابرين غربي السليمانية، أطلق المطلوبون النار على القوة الأمنية التي ردت بالمثل".

وأضاف المصدر أن "قوات الاسايش تمكنت من احتواء الموقف، وإلقاء القبض على المطلوبين الثلاثة الذي أصيب أحدهم خلال تبادل إطلاق النار".

وأشار إلى "ايداع المطلوبين في السجن لجين عرضهم على قاضي التحقيق".

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