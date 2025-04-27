السليمانية.. مهرجان أكاديمي للاحتفاء بـ"الطب البيطري" (صور)

شفق نيوز/ نظّمت كلية الطب البيطري في جامعة السليمانية وبالتعاون مع جهات متخصصة، اليوم الأحد، مهرجانًا بمناسبة اليوم السنوي للطب البيطري، الذي يُحتفل به في الأسبوع الأخير من شهر نيسان في كل عام، وسط مشاركة واسعة من الطلبة والأساتذة والشركات المتخصصة في شؤون الحيوانات.

وقالت عميدة الكلية د. نادية عبد الكريم في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هذا المهرجان يُعد النسخة الثانية بعد النسخة الأولى التي أُقيمت العام الماضي، ويهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الحيوان في البيئة والمجتمع"، مبينة أن "فعاليات المهرجان تضمنت عرض أنماط الحياة البدائية التي كان يعتمدها آباؤنا وأجدادنا في التعامل مع بيئة الحيوانات، وكيفية توفير بيئة ملائمة لزيادة إنتاجيتها".

وأشارت إلى أن "المهرجان شهد كذلك عرض أعمال يدوية مصنوعة من بقايا الحيوانات، إلى جانب عرض بعض الطيور المحنطة، بالإضافة إلى بوسترات توضيحية حول آلية التعامل مع الحيوانات وأهمية الاهتمام بها ودورها في خلق بيئة صحية مستدامة".

وبيّنت أن "عدد المشاركين في المهرجان تجاوز 100 مشترك، من الطلبة والأساتذة، فضلاً عن مشاركة عدد من الشركات المتخصصة بشؤون الحيوانات والعيادات البيطرية في السليمانية".

وشددت عميدة الكلية على أن "الهدف الأساسي من إقامة هذا المهرجان هو رفع مستوى الوعي بأهمية الطب البيطري، وتعزيز فهم المجتمع للدور المحوري الذي تؤديه الحيوانات في الحفاظ على توازن البيئة والصحة العامة".

ويهدف اليوم السنوي للطب البيطري بحسب القائمين عليه إلى رفع الوعي بأهمية الطب البيطري في الصحة العامة، وتسليط الضوء على دور الأطباء البيطريين في مكافحة الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، إضافة إلى تعزيز مفاهيم الرفق بالحيوان والوقاية من الأمراض، وتشجيع التعاون بين مختلف التخصصات لتحقيق صحة شاملة.

وتتنوع فعاليات الاحتفال بهذا اليوم، حيث تشمل حملات توعية للمجتمع، وندوات علمية لمناقشة أحدث التطورات، وورش عمل ومعارض لعرض التقنيات الحديثة، إلى جانب تكريم الأطباء البيطريين المتميزين في مجال عملهم.