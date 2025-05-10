السليمانية.. "مهرجان إقرأ" يكّرم حفّاظ القرآن ويمنحهم ترخيصا رسميا

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية، بإقليم كوردستان، يوم السبت، فعاليات "مهرجان إقرأ"، تكريمًا لحفّاظ القرآن الكريم الذين أتموا دوراتهم تحت إشراف مدرّسين وأساتذة مؤهلين في مجال علوم القرآن.

وقال المشرف على المهرجان، جليل حسن، لوكالة شفق نيوز، إنّ "21 حافظًا للقرآن الكريم تمّ تكريمهم بمنحهم شهادات رسمية تثبت إتمامهم لحفظ كتاب الله الكريم، كما تم منح 250 مشاركًا من مختلف الجنسيات تراخيص رسمية لقراءة القرآن الكريم في الجوامع والمساجد ضمن حدود محافظة السليمانية، بعد اجتيازهم برامج تأهيلية بإشراف أكاديمي وديني متكامل".

وأوضح حسن أن "فعاليات المهرجان شملت عروضًا قرآنية حيّة لعدد من المشاركين، ومحاضرات دينية وتربوية حول أهمية حفظ القرآن في تعزيز القيم الأخلاقية لدى الأفراد والمجتمع، بالإضافة إلى تكريم عدد من الأساتذة والمشايخ الذين ساهموا في إعداد وتأهيل المشاركين".

وأقيم المهرجان برعاية منظمة "إقرأ"، وهي منظمة مرخّصة رسميًا من قبل حكومة إقليم كوردستان، وتعمل في جميع مدن الإقليم بهدف دعم تعليم وحفظ القرآن الكريم، ورعاية وتأهيل المواهب القرآنية من جميع الفئات العمرية.

وأكدت المنظمة في كلمة لها لها خلال المهرجان، أن من أبرز أهدافها هو إعداد جيل ملتزم ومتمكن من علوم القرآن، من خلال برامج تعليمية تخصصية في الحفظ والتجويد والتفسير، وذلك بالتعاون مع نخبة من المدرّسين المجازين والمؤسسات الدينية ذات العلاقة.

وحمل المهرجان في نسخته الحالية شعار "نحو جيل قرآني واعٍ"، في إشارة إلى ضرورة تعزيز روح الالتزام الديني والتربوي في أوساط الشباب، وسط ترحيب كبير من قبل الأهالي والمؤسسات الدينية التي عبّرت عن دعمها لهذه الخطوة التي تسهم في ترسيخ القيم الإسلامية الصحيحة ونبذ الأفكار المتطرفة.