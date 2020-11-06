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السليمانية.. مهرجان المنتجات الزرعية المحلية في صور

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-06T18:14:23+0000
السليمانية.. مهرجان المنتجات الزرعية المحلية في صور

شفق نيوز/ أقيم في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، مهرجان للمنتجات الزراعية المحلية، قدم خلالها السكان منتجاتهم المتنوعة.

ونظم المهرجان منظمة "ژیان" بالتعاون مع اتحاد المستوردين والمصدرن وأقيم على أرض حديقة آزادي بمدينة السليمانية ويستمر على مدى يومين.

وحضر المهرجان مسؤولون حكوميون ومحليون في محافظة السليمانية، وعرض خلاله الفلاحون والمنتجون بضائعهم المحلية أمام الزوار.

وقال رزکار حمە خدر مدير زراعة السليمانية لوكالة شفق نيوز، إن "انخفاض سعر النفط وفيروس كورونا جعل العالم يعيد النظر بالاهتمام بالقطاع الزراعي".

وأضاف، "في إقليم كوردستان لدينا أراضٍ خصبة، ومناخ معتدل، وعلى حكومة الإقليم الاهتمام بالقطاع الزراعي والاعتماد عليه كمصدر للإيرادات".

وأشار خدر إلى أن افتتاح المهرجان يأتي في سبيل عرض المنتجات المحلية التي تضاهي بجودتها المنتجات العالمية.

وطلب خدر من المواطنين الحضور إلى المهرجان لتشجيع الزرعة والانتاج المحلي.


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