السليمانية .. مهتمون بالتراث الكوردي ينتقدون هدم ملتقى أدبي لغرض تحويله لمجمع تجاري

شفق نيوز/ انتقد نشطاء ومنظمات مجتمع المدني، اليوم الخميس، عملية هدم الملتقى الخاص بالأديب الكوردي البارز نجم الدين الملا لبناء مجمع تجاري مكانها، فيما بينوا أن هدم الأماكن التاريخية تعد اساءة لتاريخ الأكراد والإنسانية، مطالبين بحماية 89 موقعاً معرضا للهدم.

وقال رئيس منظمة إحياء الثقافة الكردية عرفان عثمان، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الأمة الكوردية لها تاريخ قديم وأن آثار السليمانية جزء من هذا التاريخ"، مؤكداً أن "هدم هذه المواقع التاريخية تعد اساءة لتاريخ الأكراد والإنسانية".

وأضاف عثمان "حُطمت غرفة نجم الدين الملا لبناء مبنى تجاري وأعطت الإدارات المشاركة في هذا العمل الإذن لرجل الأعمال بحجة أن الأرض ملك للمواطن".

وتابع المهتم بإحياء الثقافة الكوردية؛ أن "سكوت الناس عن هذه القضية سيفسح المجال لتدمير الآثار المتبقية في السليمانية يوماً بعد يوم وهذا يعني أننا سنشوه تاريخنا بأيدينا"، مبينا أنه "كان يتوقع أن يحضر هذا التجمع المئات من المثقفين والمهتمين في السليمانية لما لعملية الهدم من تأثير على الانسانية والتاريخ".

وبيّن عثمان أنه يوجد "106 منزلاً في قائمة الآثار التاريخية في السليمانية، 17 منها تم شراؤها من قبل كابينة مجلس الوزراء الخامسة لحكومة إقليم كردستان وهي الآن تابعة لمديرية آثار السليمانية والمتبقي منها قد يتعرض للهدم أو الاندثار".

وطالب عثمان؛ أن "يتم تخصيص الأموال الحكومية لشراء أراض لأصحاب البيوت التاريخية مثلما حصل في أربيل وحُميت هذه الأماكن من الدمار، كذلك يجب تخصيص الأموال لشراء المعالم التاريخية في السليمانية، وإلا فإن هدم هذه الأماكن وتدميرها سيجلب كارثة كبيرة".

ويعد الأديب والمثقف نجم الدين ملا (1898-1963) واسمه الكامل (نجم الدين غفور علي ابراهيم)، من الشخصيات الكوردية المعروفة في السليمانية وقدم خدمات جليلة للمدينة وبالأخص في تقليل الأمية، وهو ينتمي لعائلة دينية وعلمية وثقافية معروفة.

وقد تعلّم القراءة والكتابة على يد والده ومن ثم حصل على شهادة العلوم الدينية على يد العالم الديني المشهور الشيخ مصطفى قاضي.