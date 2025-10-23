السليمانية.. منظمة "مراسلون" تطالب بالتحقيق في الاعتداء على صحفي أثناء تغطية ميدانية

شفق نيوز- السليمانية

أدانت منظمة "مراسلون" في إقليم كوردستان، يوم الخميس، بشدة الاعتداء الذي تعرض له مراسل قناة "پایتەخت میدیا" في محافظة السليمانية من قبل أحد عناصر القوات الأمنية، مطالبة بفتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها.

وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مراسلاً من قناة پایتەخت میدیا تعرض للاعتداء أثناء تغطيته الميدانية لمشكلة نقص الخدمات والمياه في قرية گۆپاڵ التابعة لناحية بازيان بمحافظة السليمانية، حيث أقدم أحد أفراد القوات الأمنية على منعه من التصوير وحاول الاستيلاء على كاميرته ومعدات البث المباشر".

وأضاف البيان، أن "هذا السلوك يمثل انتهاكاً واضحاً لحرية الصحافة والعمل الإعلامي، ويتعارض مع القوانين التي تكفل للصحفيين أداء واجبهم المهني بحرية ودون قيود".

وأكدت المنظمة، أنها "تدين بشدة هذا التصرف غير المسؤول وتدعو الجهات الأمنية إلى احترام مهام الصحفيين وتسهيل عملهم بدلاً من التضييق عليهم"، مطالبة في الوقت نفسه بـ"فتح تحقيق عاجل في الحادثة ومحاسبة المسؤولين عنها".

وتعرض المراسل پێشکەوت خەلیل، في وقت سابق، إلى إعتداء ومصادرة معداته من قبل أحدى عناصر الأمن، أثناء تغطية مباشرة عبر البث الحي معاناة المواطنين في منطقة قرية گۆپاڵ التابعة لناحية بازيان بمحافظة السليمانية، نتيجة تردي الخدمات.