السليمانية.. منظمة تناقش مستقبل الانتخابات وتعزيز الشفافية وحماية إرادة الناخب

شفق نيوز/ أقامت منظمة "فيوژن فاوندیشن" في السليمانية اليوم الثلاثاء، ورشة عمل موسعة تناولت مستقبل الانتخابات في إقليم كوردستان، وذلك بمشاركة ممثلين عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، إضافة إلى ممثلين عن شرائح مجتمعية مختلفة. وتهدف الورشة إلى وضع أسس لقوانين انتخابية ثابتة ومستقرة تضمن نزاهة العملية الانتخابية بعيداً عن التأثيرات السياسية المتقلبة.

وفي تصريح خص به وكالة شفق نيوز، أوضح عدنان عثمان، مسؤول منظمة "فيوژن فاوندیشن"، أن "الورشة جاءت استجابة للحاجة إلى قوانين تضمن استقرار العملية الانتخابية وتؤسس لموعد ثابت وملزم للانتخابات".

وأشار إلى أن "الحاضرين ناقشوا مجموعة من المقترحات، من بينها وضع خطط مستقبلية لمواجهة التحديات التي قد تعترض الانتخابات في مراحلها المختلفة".

وأكد عثمان أن "الورشة هدفت إلى تعزيز الشفافية وضمان مركزية الانتخابات المستقبلية، بحيث تُجرى وفق ضوابط قانونية متفق عليها تبتعد عن أي انحيازات سياسية"، معرباً عن أمله في أن "تسهم هذه المبادرات في خلق بيئة انتخابية تحظى بثقة المواطنين، وتضمن عملية ديمقراطية نزيهة تعكس إرادة المجتمع بكل وضوح وموضوعية".

وفي ظل ظروف سياسية متقلبة ومتغيرات اجتماعية مستمرة، بات من الضروري توفير بيئة انتخابية مستقرة تعزز ثقة المواطنين وتضمن شفافية العملية الديمقراطية.