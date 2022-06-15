السليمانية.. منظمات مدنية تطالب بمنع الاعتداء على المواطنين من قبل الأجهزة الامنية

شفق نيوز/ طالبت منظمات من المجتمع المدني وحقوقيين وناشطون مدنيون اليوم الأربعاء، بعدم تكرار حالات الاعتداء والاستخفاف بالمواطنين من قبل الاجهزة الامنية في السليمانية.

وقال الناشط المدني ميوان قرداغي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مكتب برلمان الاقليم في السليمانية حضرها مراسل وكالة شفق نيوز، ان ما جرى من اعتداء على احدى النساء في محكمة السليمانية يوم الاثنين الماضي من قبل بعض الاجهزة الامنية يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ويجب عدم والسكوت عنه حتى لا يتكرر.

وأضاف ميوان أنه "خلال مذكرة قدمتها لبرلمان كوردستان وحكومة الاقليم طالبت فيها بأن يكون لهما موقف واضح وصارم للضغط على الحكومة ووزارة الداخلية لمنع الاعتداء على أي مواطن من قبل الاجهزة الامنية".

كما طالب محكمة السليمانية بنشر الفيديو الذي تم توثيقه من قبل كاميرات المراقبة في المحكمة لتفاصيل الاعتداء خصوصا ان محكمة السليمانية أصدرت بيانا توضح فيه أن أسباب الشجار كان نتيجة عمليات تشهير قام بها ذوو المرأة على القضاء، لهذا نحن نطالب بنشر الفيديو للرأي العام حتى يتم تحديد الجهة المقصرة.

كما طالبوا الجهات الحكومية بـ"محاسبة المعتدين ومنع تكرار حالات الاعتداء المتكررة علي مختلف شرائح المجتمع من قبل الأجهزة الامنية"، متوعدين باتخاذ مواقف مواقف مدنية في حال لم يتم محاسبة المقصرين.