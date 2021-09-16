السليمانية: منظمات تناقش وضع دستور مدني في كوردستان

شفق نيوز/ انطلقت في محافظة السليمانية اليوم الخميس، مناقشات موسعة في مؤتمر لوضع دستور مدني لإقليم كوردستان العراق بحضور عدد من منظمات المجتمع المدني وناشطين مختصين في مجال القانون الدستوري.

وقال بهاء الدين كمال المشرف على المؤتمر في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ إن "الهدف من هذا المؤتمر هو أن نشارك جميعا في وضع دستور مدني يضمن حقوق الجميع في كوردستان".

وأشار كمال إلى أن "المؤتمر يستمر ليوم واحد وهو يتكون من ثلاثة محاور محور يقدم من قبل منظمات المجتمع المدني، ومحور آخر يقدم من قبل برلمان كوردستان، ومحور آخر من قبل ممثل حكومة الإقليم يتم التطرق فيها إلى النظام السياسي في الإقليم وكيفية إنتاج دستور يتلائم وتطلعات المواطن الكوردي ويضمن استقلالية الإقليم ومحافظاته وفقا للدستور العراقي".

وأضاف أن "منظمات المجتمع المدني المدني قامت خلال الفترة الماضية بحراك مدني طالبت فيه باستقلالية القضاء وحرية الإعلام وحرية المعتقد التي تأسس لنظام مدني يستطيع الجميع الحصول على حقوقك بصورة متساوية".