السليمانية.. منتجو بيض المائدة يطالبون بإعادة تصدير إنتاجهم لوسط وجنوب العراق

شفق نيوز/ أكد أصحاب معامل إنتاج بيض المائدة في السليمانية، يوم الخميس أن إنتاج البيض في المحافظة وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، تواجه تحديات غير مسبوقة نتيجة القرارات الاتحادية التي تمنع تصدير منتجاتهم إلى محافظات الوسط والجنوب.

وقال ممثل أصحاب معامل إنتاج البيض في السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين، أكو محمد، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "معامل إنتاج بيض المائدة في السليمانية تنتج يومياً حوالي خمسة آلاف صندوق، ما يعادل مليوناً وثمانمائة ألف بيضة، وهي كمية تفوق حاجة السوق المحلية".

وأضاف "ورغم هذه الوفرة، تواجه هذه الصناعة عقبات كبيرة بسبب منع الحكومة الاتحادية مرور هذه المنتجات إلى محافظات الوسط والجنوب، في وقت تسمح فيه بتصدير البيض من أربيل ودهوك فقط".

وأشار محمد إلى أن "هذا القرار المفروض منذ 15 يوماً أثر بشكل مباشر على 13 معملاً لإنتاج وتسويق البيض في السليمانية وإدارتي كرميان ورابرين"، مؤكداً أن "حجم الاستثمار في هذا القطاع يصل إلى 150 مليون دولار، ويوفر فرص عمل لنحو 3000 عامل".

وأوضح أن "العديد من هذه المعامل حصلت على شهادات عالمية تعكس كفاءتها وجودة إنتاجها، ما يجعل القيود المفروضة غير مبررة، وتُظهر رغبة واضحة في الإضرار بالإنتاج المحلي في المحافظة".

ودعا محمد حكومة إقليم كوردستان والجهات المسؤولة إلى "التدخل العاجل لحل هذه الأزمة وحماية الاستثمارات الكبيرة في القطاع"، مشدداً على "ضرورة إيجاد حل يضمن استمرارية الإنتاج والتسويق في الأسواق المحلية والوطنية".

وختم حديث بالتحذير من "تداعيات استمرار هذه القيود على قطاع إنتاج البيض في السليمانية"، مؤكدا أن "هذا القطاع يمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي، ويجب دعمه بدلاً من وضع العراقيل أمامه".