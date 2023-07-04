السليمانية.. مليار و225 مليون دينار غرامات "بوينت تو بوينت" على شارع واحد

شفق نيوز/ كشف عضو برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، اليوم الثلاثاء، حجم الغرامات وعدد السيارات التي تم تغريمها بعد تسجيل مخالفات السرعة ضمن مشروع "بوينت تو بوينت" في محافظة السليمانية.

وقال صالح في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إنه "فقط على الطريق الرابط بين محافظة السليمانية وقضاء دوكان، تم تغريم 31 ألف سيارة شهر حزيران الماضي نتيجة تجاوز السرعة المقررة في كاميرات المراقبة المرورية".

وأضاف، أن مجموع مبالغ الغرامات قد بلغ نحو مليار و 225 مليون دينار، تذهب هذه الأموال إلى الشركة المنفذة التي تشرف على هذه الكاميرات".

وأشار صالح إلى أن الغرامات تتراوح من 70 الف الى 250 الف دينار، وكلها تسجل في المنطقة التي تتراوح فيها السرع بين 80 كم الى 250 كم، مؤكدا أن الأموال التي تسجل تذهب الى الشركة من خزينة الدولة، مبينا ان الطريق الرابط بين السليمانية وقضاء دوكان يضم 24 كاميرا.