السليمانية.. ملتقى لبحث مستقبل "غرب كوردستان" في سوريا الجديدة (صور)

شفق نيوز/ شهدت محافظة السليمانية، يوم السبت، إقامة ملتقى "جنوب كوردستان"، لمناقشة مستقبل غرب الإقليم في ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على المنطقة، بمشاركة عدد من السياسيين والأكاديميين والمختصين.

وقال شورش خضر، عضو الملتقى، لوكالة شفق نيوز، إن "الملتقى الذي يستمر ليوم واحد يهدف إلى تقديم مقترحات وملاحظات وأسئلة محورية حول مستقبل سوريا الجديدة، مع التركيز على قضايا تتعلق بالكورد في المنطقة"، مبيناً أن "النقاشات تناولت دراسة تداعيات الوضع السوري الجديد على الداخل السوري، وتأثيراته على المحيط الإقليمي والمنطقة بشكل عام".

وأضاف خضر، أن "هذه الأسئلة والملاحظات ستُرفع في تقرير مفصل إلى الجهات المعنية بهدف الاستفادة منها في رسم ملامح المرحلة المقبلة في سوريا، بما يخدم استقرار المنطقة وضمان حقوق الكورد في الإطار السوري الجديد".

ويُعد هذا الملتقى خطوة محورية لفهم تأثير التغيرات الإقليمية على مستقبل غرب كوردستان ودورها في سوريا الجديدة، حيث يأمل المشاركون أن تسهم التوصيات الناتجة عن الاجتماع في دفع عجلة الحوار الإقليمي نحو حلول مستدامة تخدم الجميع، وفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز.

ويأتي هذا الملتقى في وقت تشهد فيه المنطقة تغييرات كبيرة نتيجة التحولات السياسية والميدانية التي طرأت على سوريا خلال السنوات الماضية، مع الحديث عن مستقبل المناطق الكوردية في سوريا الجديدة التي تعتبر قضية محورية وسط الجهود الإقليمية والدولية لإعادة ترتيب الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.