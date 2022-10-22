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السليمانية.. مكافحة الإرهاب تحبط محاولة لهروب ستة ارهابيين خارج العراق

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-22T20:49:38+0000
السليمانية.. مكافحة الإرهاب تحبط محاولة لهروب ستة ارهابيين خارج العراق

شفق نيوز/ اعلنت مديرية مكافحة الارهاب في السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم السبت، أن قواتها واستنادا على معلومات استخبارية تمكنت من اعتقال عدد من الإرهابيين المطلوبين والهاربين الذين كانوا يخططون للهروب الى خارج العراق. 

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان بعد إجراء التحقيقات الدقيقة والمتابعة بالاستناد على معلومات استخبارية تم التمكن من اعتقال ستة إرهابيين المطلوبين وفقا للمادة 4 ارهاب، لافتا إلى أنهم كانوا يخططون للمغادرة الى خارج العراق انطلاقا من أراضي إقليم كوردستان. 

وأضاف البيان ان هؤلاء الارهابيين مطلوبون لدى المحاكم في وسط وجنوب العراق بتهم تتعلق بارتكاب العديد من الأعمال الارهابية كالاشتراك في حرب الارهاب وقتل المواطنين المدنيين. 

وتابع البيان انه بعد القاء القبض عليهم وفتح اوراق تحقيقية دقيقة للارهابيين الستة وهم كل من (م ص ص) و(ع ع م) و(م ع س) و(ن ش م) و(هـ ش م) و(ع ع ح) تم تسليمهم الى جهاز الاستخبارات والتحقيقات الاتحادي في وزارة الداخلية الاتحادية بعدم تقديمهم للعدالة.

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