السليمانية.. مقتل وإصابة 5 أشخاص بنزاع على ملكية أرض

شفق نيوز/ أفاد قائممقام قضاء جمجمال في السليمانية، رمك رمضان، يوم السبت، بمقتل وإصابة 5 أشخاص، جراء نزاع على ملكية أرض في قضاء جمجمال.

وقال رمضان لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعا مسلحا أندلع في قرية قاسم بگزادة، ضمن حدود ناحية سنكاوي التابعة لقضاء جمجمال في السليمانية، حول ملكية قطعة أرض، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين".

وأضاف أن "ما جرى هو خلاف بدأ على الأرض، وتصاعد بسرعة إلى مواجهة استخدمت فيها الأسلحة النارية"، مبينا أن "القوات الأمنية هرعت إلى موقع الحادث في محاولة لاحتواء الاشتباك، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج".