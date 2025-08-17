السليمانية.. مقتل وإصابة 3 أشخاص إثر نزاع على أرض زراعية

شفق نيوز- السليمانية

أفادت مصادر أمنية ومسؤول محلي، يوم الأحد، بأن نزاعًا على أرض زراعية بين عائلتين من قريتي دولكه وهناره‌ سروو ضمن مدينة سنكاو، تحوّل إلى مواجهة مسلّحة أسفرت عن مقتل شاب وإصابة آخرين.

وأكد آرام معروف، مدير ناحية سنگاو، لوكالة شفق نيوز، هذه الحادثة، من دون الحديث عن تفاصيلها.

لكن مصدراً أمنياً ابلغ الوكالة، بأن الضحية يُدعى سرهنك علي، ويبلغ من العمر 20 عامًا، كما نُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، أن النزاع اندلع بين عائلتين حول ملكية أرض زراعية، وسرعان ما تطوّر إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى وقوع الخسائر البشرية.

وأكدت الجهات الأمنية، وصول القوات المختصة إلى مكان الحادث فور وقوعه، وبدء التحقيقات لمعرفة ملابسات النزاع وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون تكرار مثل هذه الأحداث.

وتواصل السلطات المحلية والأمنية متابعة القضية عن كثب، وسط دعوات للتهدئة وتسوية النزاعات العائلية بالطرق القانونية لتجنب مزيد من العنف.