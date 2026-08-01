السليمانية.. مقتل شخص وإصابة آخر بإطلاق نار بسبب خلاف

شفق نيوز- السليمانية

أفاد المتحدث باسم شرطة إدارة كرميان التابعة لمحافظة السليمانية، العقيد سوران محمد، يوم السبت، بحادث إطلاق نار وقع داخل سوق مدينة كلار.

وقال محمد، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه جراء تعرضه لإطلاق نار في سوق كلار، فيما أصيب شخص آخر ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث وقع على خلفية خلاف اجتماعي"، مبيناً أن "الشخص المصاب لا تربطه أي صلة بالمجني عليه، وإنما أصيب أثناء وقوع الحادث".